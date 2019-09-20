最新全球金融中心指數出爐　紐倫港三地評分皆下跌

9月19日，由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同編製的第26期「全球金融中心指數」報告（GFCI 26）在倫敦和深圳同時發佈。
本期GFCI共有100個金融中心進入榜單，其中全球前10大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、北京、杜拜、深圳、悉尼。
GFCI被譽為最權威的全球金融中心排名指標指數，2007年起由智庫機構Z/Yen集團受倫敦金融城委託編製。該指數從營商環境、人力資源、基礎設施、金融行業發展水平、國際聲譽等方面對全球主要金融中心進行評價和排名，本期共有104個金融中心進入榜單。
紐倫港三地評分皆下跌
紐約、倫敦、香港仍然位居前3名。可是三者評分較上一期均出現不同程度的下降，其中倫敦和香港評分各下降14分和12分，與排名第1的紐約評分差距再次拉大。
上海和新加坡的評分差距，上次調查為2分，今次調查縮減至1分，上海與排名前4的金融中心差距也在進一步縮小。
北京及深圳排名較上次調查提升
北京、深圳表現亮眼，排名較上期各提升2位和5位，分別位列第7和第9。其中，深圳的評分較上期提升9分，達到739分，與排名第8的杜拜僅相差1分。
金融中心指數最新排名
|城市
|排名
|排名變動
|得分
|得分變動
|紐約
|1
|無變動
|790
|減少4分
|倫敦
|2
|無變動
|773
|減少14分
|香港
|3
|無變動
|771
|減少12分
|新加坡
|4
|無變動
|762
|減少10分
|上海
|5
|無變動
|761
|減少9分
|東京
|6
|無變動
|757
|增加1分
|北京
|7
|升2位
|748
|增加10分
|杜拜
|8
|升4位
|740
|增加7分
|深圳
|9
|升5位
|739
|增加9分
|悉尼
|10
|升1位
|736
|增加2分
紐約在五大評核範疇均列第一
是次調查集中於5大範疇，分別為營商環境﹑人力資本﹑基建﹑金融行業發展水平及國際聲譽。在5大範疇中，紐約均名列第1，倫敦則分別在營商環境及金融行業發展水平排名第2，香港則在人力資本﹑基建及國際聲譽3個範疇，僅次於紐約。
作為香港於亞太區內最主要競爭對手的新加坡，在5大範疇排名均到第4。
調查又指出，廉潔及法治對與金融中心排名有極高正向關係。
此外值得留意的是，在金融科技(Fintech)中心得分方面，中國4大城市打入5大榜之中。