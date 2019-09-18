陳德霖憶述打大鱷經歷　稱香港國際金融中心地位得來不易

金管局總裁陳德霖在《匯思》撰文，回憶1998年政府入市行動終結後，如何處理退市問題以及盈富基金（2800）誕生的過程。他希望以過來人經驗，寄語同事開拓創新，又說即使面對艱辛及重大挑戰，只要不言放棄，不倦向前，定必可以找到出路，取得成果。又提到金管局和香港人多年來努力去建設香港成為國際金融中心，這一切得來不易，值得大家珍惜和守護。

大鱷在現貨及期貨市場齊出擊

他於專欄中指出，1998年8月亞洲金融危機重創香港，當時港元、本地股票和期貨市場持續遭受投機者大舉狙擊，國際大鱷透過雙邊操控，刻意製造市場恐慌，意圖操控利率、股票和期貨定價，牟取暴利。有見及此，特區政府果斷採取防禦性行動，維持金融體系穩健，捍衛聯繫匯率。

在1998年8月28日，時任財政司司長曾蔭權宣布結束入市行動。在這十個交易日，港府動用外匯基金1,180億元購入33隻恒生指數成份股，佔當時外匯基金資產大約18%，這筆金額尚未計算當局在恒生期貨市場建長倉反擊「空軍」所投入的資金（這些長倉在同年9月底已全部平倉）。他指出政府很感激朱鎔基總理公開表示「只要香港有需要，中央政府會提供儲備，幫助對抗投機者。」在此非常時刻，中央政府承諾支持無疑是強大後盾，提振大家的信心和士氣。

金管局同事多年打拼 專業水平達國際級

他指，金管局成立至今只有26年，是國際上歷史最短的中央銀行機構之一。當年成立之初，許多方面要從零開始建立一間中央銀行機構，兼備貨幣及支付系統管理、銀行監管、儲備管理、市場發展等多個職能，真的是千頭萬緒。當時大部分同事和其本人，均從政府調任過檔，央行相關專業知識相對不足，資源也有限，只好努力學習，盡量「每事問」，爭取國際交流經驗，像海綿一般吸收知識。

他又指，在各金管局同事的多年努力打拼下，現時的專業和技術能力已達到國際水平，於央行和監管領域享有頗高的聲譽。今天回望，所有同事多年付出的努力和汗水都非常值得，大家共同成長的經歷和回憶更是難得。金管局和香港人多年來努力去建設香港成為國際金融中心，這一切得來不易，值得大家珍惜和守護。

陳德霖表示，今天的香港正處於漩渦的中心，會盤旋而下，還是如漣漪般借一圈圈水波最終將投石消弭於無形，重歸平靜，考驗的是香港人的集體智慧。