【虛擬銀行】尚乘小米合資虛銀命名「天星銀行」　業務針對中小企

金管局今年5月再向4間機構發放虛擬銀行牌照，令發牌的虛擬銀行增至8間。其中，小米（1810）與尚乘集團的合資公司「洞見金融科技」（Insight Fintech HK Limited）亦於5月獲取牌照，虛擬銀行將以「天星銀行」命名，名字走香港情懷，希望港人會有共同情懷。

市場原估計，發牌後，各虛擬銀行約於6個月內可上線推出服務，尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅指，不評論能否在年內開業，唯一能講是準備工作正如火如荼，進展順利，又指愈快開業愈好，但重要是公司完全準備好。

他說，天星銀行將針對中小企，希望除資金端外，亦包括幫助中小企對接其他投資端，債務端等，而且不止對接香港市場，亦探討助客戶有區域性發展，甚至對接資本市場以壯大，若客戶做強做大，銀行亦有更多服務空間。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅指，旗下合資虛銀「天星銀行」業務將針對中小企。﹙區嘉俊攝﹚

牌照有利小米及尚乘的生態系統

蔡志堅指，對虛銀市場仍有信心，並對牌照充滿期待，因小米有強大的中小企、上下游生態圈，孵化不少企業在全球上市，香港是小米存放對外投資資金的核心地點，而尚乘則幫助公司集資上市、發債等，匯聚很多資金，現時已與很多銀行合作，如有自己的銀行牌照，將有利兩間公司的生態系統。

他說，香港本地銀行和投資銀行，沒有太多牽涉環球交易，大部分券商不屬投資銀行，而香港作為國際金融中心，有很多很好的投資機遇，尚乘最近在美國上市後，已是亞洲最大的民營投資銀行，認為對於如何將產品對接銀行端，公司有很大的協同價值。他又指，整個世界環境將有更多跨界、跨地域合作，公司眼光不是單一地區，而要連結全球市場。

本港社會矛盾愈趨激烈，部分人發起抵制中資，蔡志堅指如果不使用中資相關銀行，選擇會愈來愈窄，但對他而言，他自己於香港土生土長，努力經營一家港資的香港人的金融機構。他又說，尚乘會永遠將總部設在香港，未來一定會回港第二上市，亦會考慮在其他地方上市。