英老牌旅行社Thomas Cook遭強制清盤　稱民航局為顧客提供協助

英國老牌遊旅公司Thomas Cook宣布清盤。該公司於官方網站指出，公司已進入強制清盤，並由破產管理署署長監管。

公司指出英國業務即時停止營運，未來所有航班及行程安排已取消。

目前英國民航局正在公司目前在海外，已預訂機票前往英國的顧客提供協助。

Thomas Cook已在官網宣稱已清盤。（公司官網擷圖）

英民航局提供臨時航班接旅客返國

英國民航局指出，Thomas Cook所有業務已停止運作，包括該公司的航空業務；又指出英國政府及民航局會在本月23日至下月6日，接在海外的旅客返回英國。當局指出會視乎旅客的地點，動用民航局或其他航空公司的飛機接載旅客。

若是計劃乘坐Thomas Cook航空公司離開英國的旅客，當局指出不應前往機場，因為有關航班不會提供服務，又指出現時情況較複雜，會通時顧客。

股東復星旅文感失望

本港上市公司復星旅文（1992）為Thomas Cook股東之一，截至今年6月底，持股比例為11.4%。早前Thomas Cook將旗下業務出售予復星旅文等股東，以籌集9億英鎊，當時預料有關交易在下月初完成。

惟日前卻傳出Thomas Cook與英國政府洽商，尋求約2億英鎊資金。可是英國政府卻無意提供資金，外相藍韜文於英國時間周日指出，已制定應變方案不會讓英國旅客滯留於海外。

對於Thomas Cook 集團今天發佈了破產公告，復星旅文對此表示遺憾和失望。

在7月12號Thomas Cook提出重組方案後，本著對品牌、員工和顧客尊敬與負責的態度，復星旅文在Thomas Cook的安排下持續同Thomas Cook管理層、核心貸款銀行、債券持有人等各方進行了大量溝通和努力。雖然復星的態度始終沒有變化，但由於其他多種因素的改變，最終仍未找到合適的解決方案。復星未來仍將加大在英國市場的投資與合作力度。