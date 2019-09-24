《彭博》﹕投資者押Thomas Cook債務違約成功　大賺近20億元

英國老牌旅遊公司Thomas Cook破產，多名旅客因而臨滯留危機，亦有投資者受到損失。不過亦有投資者因押注在與該旅遊公司違約的債務違約掉期，而大賺2.5億美元（約19.5億元）。

《彭博》報道，對沖基金Sona Asset Management及XAIA Investment等，主要是投資債務違約掉期等產品獲利，Thomas Cook相關產品亦是投資對象。

隨著Thomas Cook於周一遭到強制清盤，及根據美國破產法第15章申請破產，因而觸發債務違約支付條件。

復星旅文稱無就該旅行社重組協議出資

另一方面，作為Thomas Cook股東的復星旅文（1992）發出公告，指出在今年7月12日發出公告，證實正在考慮對Thomas Cook進行資本重組及分拆的建議。自2019年7月以來，復星旅文﹑Thomas Cook﹑Thomas Cook核心貸款銀行﹑票據持有人及其他利益相關方，就可能參與Thomas Cook建議資本重組銀行持續洽談。

在9月23日，Thomas Cook公告該等洽談並未使Thomas Cook，與其利益相關方之間最終訂定協議，並已向高等法院申請強制清算。復星旅文指出，並無根據該等洽談進行任何出資。

此外有報道指出，復星旅文會就對Thomas Cook投資價值，已在資產負債表中進行減值。