新創建：收購富通交易待監管機構批准　冀末季可完成

新創建（0659）去年底宣布以215億元收購富通保險，進軍保險業。執行董事何智恒稱，目前兩間企業的股東已同意收購安排，惟交易仍須等待百慕達與本港的監管機構審批，目前希望第四季可以完成交易，實際進度要視乎相關機構，包括保監局的批准。

暫未見中美貿易對集團影響

至於中美貿易戰對集團業務影響，執行董事張展翔稱暫時未見，因為內地經濟以推動內需為主，加上網購盛行，對物流服務供不應求，而且使用道路時，貨櫃車的收費比一般車輛為高，料相關自然增長可抵銷貿易戰對物流業影響。

另外集團今年悉售首都機場（0694）持股，執行董事鄭志明解釋，當時投資首都機場的原因是增長潛力大，但由於集團持股僅約10%，「話事權」有限。北京亦有新建成的大興機場作分流，因此認為現時出售股份是合適的做法。

鄭志明指出，北京已興建大興機場分流，認為出售股份是合適的做法。（高仲明攝）

視乎業績決定派息水平

集團派末期息0.29元，全年派息0.58元。提到今財年若果沒有非一次性收益，會否影響派息政策， 何智恒稱，上財年一次性收益只有約3億元，相信不會對派息有大影響。行政總裁馬紹祥補充，派息水平會視乎業績表現而定。

五龍電動車（0729）及五龍動力（0378）公布，主席曹忠遭李嘉誠基金會提出破產申請後。李嘉誠基金會發聲明指，由於曹忠為中國資源交通（0269）擔保發行的債券，由2016年違約至今年7月，合共結欠基金會本金連利息約11.2億元，因此向法庭入稟申請曹忠破產。

提到新創建亦同樣持有相關債券。何智恒稱，現時只持有約1000萬元的債券，相信影響好細。