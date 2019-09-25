新世界宣布捐300萬呎農地　以興建公屋及發展社會房屋

再有發展商宣布有意捐地。新世界發展（017）執行副主席鄭志剛今日於業績會上突然宣佈，將會捐出300萬呎農地予社會，其中會與社企「要有光」作發展社會房屋。

以維多利亞公園面積為190萬平方呎計算，即今次新世界捐出的農地面積約為1.5個維園。

他強調集團未來需向不同持份者負責，承擔更多的社會責任，而非單考慮股東，形容與有政黨倡議以《土地收回條例》收回發展商農地無關，重申已經於一年前開始籌備相關計畫及簽定備忘錄（MOU），待今日才公布。

他指暫時未知政府會如何引用《土地收回條例》，對所有政策持開放態度，若機制合符公司利益，集團會考慮。惟目前未知引用相關條例，是否真的可以加快舒緩本港的房屋問題，因此希望可先利用一個較創新的方式「做咗先」。

率先捐3幅天水圍農地 料萬人可受惠

他透露首階段會先捐出位於天水圍站旁邊的3幅農地，涉及面積28,000呎，興建「光村」，冀2022年可以落成。3幅農地至少會租至2047年，因此估計，整個計畫有1萬人可受惠。

至於另外的農地，當中100萬呎亦有意捐予要有光，惟實際情況要再討論。而其他200萬呎，鄭志剛歡迎其他非牟利機構，包括捐予政府興建公屋。

不過土地涉及改劃等申請，「要有光」創辦人及行政總裁余偉業，承認未知完成相關程序的實際時間，希望政府及社會可以支持，以加快步伐。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業（圖左），承認未知完成相關程序的實際時間，希望政府及社會可以支持，以加快步伐。（許世豪攝）

新世界擁有近1700萬呎農地

該公司於全年業績報告內指出，截至今年6月底，集團在香港持有應佔總樓面面積約910萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中物業發展總樓面面積約420萬平方呎。另外，集團於新界持有合共約1,690萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。

新世界表示，集團正積極就8個分別位於元朗及粉嶺，總樓面面積約180萬平方呎之項目與當局就轉換用途進行磋商，其中約50萬平方呎總樓面面積已進入最後階段。

恒地早年亦曾捐地

今次是本港發展商表示有意捐地以興建房屋利民。恒基地產（0012）創辦人兼前主席李兆基，在2012年曾向外表示，有意捐贈位於元朗及粉嶺農地予政府，以興建房屋之用，宣稱可以興建3,000至4,000個單位。

最終李兆基分別向保良局及博愛捐地，以興建青年宿舍及長者宿舍。其中位於屯門藍地的安老院舍，合共提供1405個長者宿位，預料在2020至2021年落成。

至於位於元朗馬田壆的青年宿舍，則在今年3月動工這個獲政府撥款逾14億元的保良局青年宿舍正式動工，命名「保良局李兆基青年綠洲」，是全港最大規模的青年宿舍，提供1680個宿位，讓18至30歲合資格在職青年以市價租金一半租住最多5年，宿舍料2021年第三季落成，最快明年第三季接受申請。

對於今次再有發展商捐地，《香港01》亦有向其他發展商查詢，新鴻基地產（0016）指出不予回應。