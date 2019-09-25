新世界豪捐300萬呎農地　頭炮興建「光村」　一文看清平租資格

新世界（0017）於今天（25日）業績記者會上宣布，將向社會捐出集團旗下的300萬呎農地，第一炮是向社企「要有光」撥出28,000平方呎鄰近天水圍港鐵站的三幅地皮，並收取象徵式1元租金，興建全港首個大型「創意社會房屋」項目 - 「光村」，提供超過100間面積約300呎的單位，目標惠及10,000名市民，首要目標是幫助有小朋友的低收入家庭，預計最快2022年落成。撥予「要有光」的地皮年期為28年至2047年，其他撥地安排即將與其他非牟利機構研究，不排除給予政府作興建公共房屋。

據集團介紹，受惠家庭租約會簽3年，並不可續租，不過平均2年租戶就可以離開，流轉率為百分百；需支付的租金水平，會視乎每個家庭的實際情況去決定，例如有長期病患的話，租金會相對較便宜；非排隊制，入住由社工配對。

「光村」共有四大特點

有關「創意社會房屋」，亦即「光村」，共有四大特點，分別主要對象是有小朋友的低收入家庭；租金由「要有光」釐定，將遠低於市場水平；創意社區是指提供住屋硬件之外，將有全面軟件配合，建立一個幫到基層的創意社區，當中加入全方位配套: 例如協助小朋友發揮創意的遊樂設施、本地小店等；邀請一班本地年輕建築師一起設計興建，利用他們的眼睛及創意，設計能夠開創未來，令基層住客感到貼心的家，並藉此支持年輕人的發展。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，選擇和「要有光」合作建光村，是因為大家理念相近，均想探索新解決方案，用新思維去改善住屋問題，並結合雙方不同的長處，透過創新的形式，推動基層向上流動，給他們一個新希望、新開始，希望藉著一小步，激發各方用創意踏出更大步，為解決房屋問題帶來新契機。