新世界捐地　專家料助改善公司形象　若順利落實其他發展商會跟隨

新世界發展（017）宣布將會捐出300萬呎農地予社會，其中會與社企「要有光」作發展社會房屋。執行副主席鄭志剛表示集團需承擔更多的社會責任，向不同持份者負責；計劃是在一年前開始籌備及簽定備忘錄（MOU）。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，發展商提出捐地，是希望解決市民輪候公屋時間過長問題，如果這次成功捐地，將有助改善公司形象；惟對股價只有輕微和短暫影響。若能順利推行及落實計劃，相信其他發展商會跟隨。

新世界首階段會先捐出位於天水圍站旁邊的3幅農地，涉及面積28,000呎，興建「光村」，預計於2022年落成。熊麗萍說捐地需要留意地皮地點及交通配置，如果地皮位置太過偏遠，政府或未必接受。是次的土地在天水圍站附近，政府不需付一大筆費用去興建基建及等一段長時間。

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，新世界在香港有多年歷史，某程度上有相應社會責任，故集團希望幫幫政府解決房屋問題。（張浩維攝）

林嘉麒：若政府接受 其他發展商或效法捐農地

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，新世界作為地產商家，在香港有多年歷史，某程度上有相應社會責任，捐地對公司形象有正面作用，如果事成，而政府接受，其他發展商或會效法捐出農地。

林嘉麒指，現時新世界只有較初步的計劃，對公司是利或弊，相信社會要過一陣子才會開始討論。如果城規會改劃土地用途，政府需要承包基建設施配套，規劃及交通配套是否可以做到，所有都是未知之數，但新世界捐地的同時，不排除希望跟政府商討換地，市民可以留意未來事件發展。

不過，集團股價短期內受香港政局情況、樓價下跌拖累，事件對股價的影響要等政府落實收地才會顯現。