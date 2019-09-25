新世界鄭志剛料樓價有高單位數調整　可售非核心資產涉200億元

反對政府修訂《逃犯條例》的示威抗爭運動持續，加上中美貿易戰等因素，市場憂慮樓價會下跌。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛，於業績發佈會上預料，樓價會有高單位數的調整，目前集團主力銷售貨尾，明年才會推出總數約3,000伙的大圍站項目，因此相信未來數月都不會見到有大影響。

繼續發展首置盤

他透露，未來會再捐出3幅農地給社企，用作興建創意房屋，以及劃撥300萬呎農地予社會，計劃可用作興建公屋、社企或其他志願團體，同時會繼續推首置盤。

零售市道亦轉差，有發展商為旗下商戶提供減租優惠。他指，目前無論寫字樓及商場在租金洽談上，未見有太大壓力，若租戶經營上遇困難，集團有相應紓緩措施去，惟暫時未見有太多相關個案。

訪港旅客減少，鄭志剛稱旗下酒店房租未有減價壓力，員工亦未有需要放「無薪假」。

鄭志剛表示，公司有意劃撥300萬呎農地予社會，計劃可用作興建公屋、社企或其他志願團體，同時會繼續推首置盤。（歐嘉樂攝）

「現金為王亅 為未來部署做準備

近年新世界積極出售非核心項目，鄭志剛指，目前可供出售的非核心資產價值約200億元，預期出售後可䆁放價值，令財務更穩健。而出售後所得資金未必會即時投資，或會先積累現金，「現金為王亅的政策下為未來部署做準備。

鄭志剛父親、集團主席鄭家純未有現身記者會。問到父親為何缺席，鄭志剛笑言「你問返佢啦」。