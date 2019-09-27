黎瑞剛被指是TVB「幕後玩家」　通訊局：無違《廣播條例》

近年多番被指「染紅」的電視廣播（0511），其中備受爭議的是，公司於回購計劃中意外「自爆」實際股權結構，當時證監會質疑有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，才是公司大股東，甚至猜測背後或另有「話事人」，而非主席陳國強。

事件轉介通訊局處理，通訊局今日（27日）發表審視結果，認為沒有足夠證據顯示電視廣播違反《廣播條例》有關「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的條文。

通訊局表示，已審視兩份涉及Young Lion Holdings Limited（YL）的股東協議及關係協議，根據YL董事之間的「理解及常規」，是由陳國強領導的董事局決定如何就YL所持的TVB股份行使表決權，而YL現任董事已證實上述安排。

證監會曾質疑 黎瑞剛才是大股東

據早前的公開資料，陳國強、黎瑞剛及HTC董事長王雪紅，分別透過旗下公司共同持有YL，由於TVB擬進行回購，YL按例向證監會申請豁免全面收購，被證監發現YL背後複雜的股權架構。

證監會表示，YL近9成的股權都沒有投票權，只有10.61％股份具有投票權。計及全部種類的股份後，黎瑞剛透過旗下的CMC，持有YL32%有表決權股份及84.6%無表決權股份，合計佔YL股份總數的79.01%，理論才是TVB大股東。

通訊局發表主要審視結果，表示沒有足夠證據顯示TVB違反《廣播條例》。（資料圖片）

沒證據顯示TVB違反《廣播條例》

通訊局指，黎瑞剛就一些關乎YL的決定具否決權，包括提名董事加入TVB董事局，在法律上股東行使否決權以阻擋任何決定通過，一般不會構成《廣播條例》所界定的行使控制權，所以認為沒有證據顯示TVB或有關人士違反《廣播條例》。

其次鑑於黎瑞剛入股後，均沒有以《廣播條例》所指的表決控權人身分對TVB行使控制，通訊局認為，沒有證據顯示TVB及有關人士違反《廣播條例》「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的規定。

TVB表示歡迎通訊局的審視結果及決定。（資料圖片）

批准無綫股權變動重新提交的申請​

通訊局指，TVB應在提交2015年及2016年股權變動申請時局披露有關協議，現時局方已取得相關法定承諾書和聲明，信納無綫會落實執行足夠的防範措施，因此批准無綫就2015年及2016年股權變動，所重新提交的申請。

TVB表示歡迎通訊局的審視結果及決定，認為有關結果印證TVB在事件中一直有遵守《廣播條例》相關條文。