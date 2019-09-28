《路透》﹕美政府或要求中概股於美股市場除牌　阿里挫逾5%

中美貿易戰再有升級之虞，據外電引述消息人士指出，美國總統特朗普有意要在美國掛牌的中概股除牌，以及限制美國退休基金對中國投資設限。受到有關消息拖累，包括阿里巴巴等在當地掛牌的中概股紛紛低收。阿里巴巴收市報165.98美元，跌5.2%；京東跌6%，收市報27.82美元。

《路透》引述知情人士指出，特朗普政府正考慮上述計劃，以限制美國投資者對中資企業投資行動，促使特朗普政府有此計劃，與當局日益關注國家安全有關。報道亦美國政府正考慮美國指數公司將中概股納入相關指數後，如何作出限制。

不過報道亦指出，目前仍未知悉除牌安排是否可以實行。

在今年6月時，資深投資者David Webb便預料，美國總統特朗普或會透過外國資產控制辦公室 （OFAC）宣布，要所有美國人沽售中資股。

稱美國從國家安全考慮

《路透》引述美國政府數據顯示，截至今年2月，合共有156間中資公司在美國掛牌，其中至少11間為中國國企。

報道指出有關要求中概股從美國股市除牌的安排，不排除會持續發酵。消息人士指出，相關安排是希望反制中資在軍民兩用的科技公司，分界日益模糊﹑2025中國製造計劃，以及對新疆管控日漸加強。因為美國投資者擔心會助長上述事態發展。

不過報道亦引述投資銀行Raymond James首席投資總監Scott Brown指出，除牌安排會增加市場不確定性，並對商業投資環境帶來莫大負面影響。惟他指出過往雙方進行談判前，總會採取較激進行為。

《路透》指出，中美雙方或會在下月10至11日進行談判。