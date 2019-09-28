傳港交所商討最多771億元銀團貸款　為收購倫交所籌募資金

香港交易所（0388）本月11日提出斥資296億英鎊，收購倫敦證券交易所，結果倫交所在2天後，即中秋節當日便拒絕了對方收購建議，並明言方案本質上有缺憾。不過港交所並未放棄，除了有傳行政總裁李小加等人在倫敦與倫交所股東會面外，更有傳港交所正與銀行洽商70至80億英鎊（約675至771億元）銀團貸款，為是次交易準備子彈。

據《彭博》引述消息人士指出，港交所就有關銀團貸款與多間銀行磋商。不過相關條款仍未落實。就有關報道，港交所發言人不予評論。

報道又指出按英國收購守則，除非倫交所申請延期，否則港交所須於下月9日正式提出收購方案。報道亦指出港交所多名高層與倫交所股東會面，企圖說服對方。

傳已與18家銀行簽過橋貸款

按早前港交所提出的收購建議，倫交所需要終止收購數據供應商Refinitiv。報道又指出港交所在上周已經就是次交易，與18家銀行簽署合共135億美元的過橋貸款。

報道引述Sandler O’Neill & Partners的分析師指出，已安排李小加等人與倫交所股東會面，向對方申述是次交易的優點。不過港交所擔心倫交所會在下月9日前，採取拖延時間策略。

報道亦指出部份基金經理向港交所指出，仍偏好倫交所向Refinitiv提出收購，又認為港交所出手太低。