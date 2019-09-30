【金管局換帥】陳德霖﹕打大鱷決定艱難　認辣招「少少阻人發達」

金管局總裁陳德霖將於明日（10月1日）退休，卸下任職10年的總裁之位。他回顧自己多年於金管局的工作時指，金管局1998年入市及之後的退市是職業生涯中一個艱難決定。

稱98年入市「我在明敵在暗」

陳德霖今早會見傳媒時指，香港在1998年金融危機中遭受狙擊，國際大鱷雙邊操作令香港面臨前所未見的困局，惟當時入市干預並非局方的既有思維，而成敗亦屬未知。他回憶指，當時最大困難在於「我哋在明，對方在暗」，加上其時披露制度不及現時完善，令局方在決策時倍感躊躇。

雖然港府在此役中大獲全勝，惟由於期間買入大量港股，又造成陳德霖口中的第二個難題。他指出，政府期望向外界表明入市只為抗衡大鱷，故此必須將股票退還市場，同時盡量減低影響大市，考慮過程並不簡單，最終港府採納建議將所持股份「打包」成盈富基金（2800）出售，至今已上市20年。

不願樓市爆煲重現 無奈推辣招

此外，陳德霖在2009年接手總裁一職後，先後推出多輪樓市「辣招」，以圖為樓價降溫。他坦言，逆周期措施推高買樓首期金額，對首置人士而言「有少少阻人發達」。但他提到，不願97年樓市泡沫爆發後，樓價直插66%的痛苦經歷重現，故此在樓宇供應不足、需求熾熱的情況下，逆周期措施是維護銀行系統穩定的少數可行手段。

陳德霖又指，雖然近日香港局勢動蕩，但匯率及金融市場維持穩定，反映本港有力應對來自任何地方的經濟震盪。他表示，對本港情況感痛心，認為違法行為已削弱外界對香港法治的觀感，期望暴力及破壞行為盡快結束，以展開具建設性的對話，並相信一旦本港秩序恢復，經濟重回正軌的機會仍高。

談到即將繼任總裁一職的余偉文，陳德霖形容對方與金管局一同成長，參與多項重大決定，亦是局內最資深自副總裁，笑稱自己「無咩需要囑咐」，相信余可繼續維持本港金融穩定，以及將香港建設成全球首屈一指的國際金融中心。