【金管局換帥】陳德霖難忘十年前成總裁一刻　對退休生活感期盼

金管局總裁陳德霖今日後便退任總裁一職，並宣布退休。今早與傳媒會面時，就過去10年工作進行回顧，指出過去二十年努力打拼，共同進退，今日都有依依不拾，但同時亦對退休生活充滿期盼，多點時間給自己，去旅行、陪家人、做運動。

他又指出今次第一次退休有「好奇心」，與十多年前的中年靜修不同，今次是退休，需要有適應期，但是對退休生活充滿期盼。

在談及擔任總裁以來的難忘經歷時，他指出過去十年最難忘的一天，便是2009年10月2日成為總裁首日。雖然明白金管局職能，但已離開4年半，已有不少舊同事離職。同時明言職位項任務沈重，既要應付金融海嘯後遺症，加上要推動金融改革，因此表現如何屬未知數。

已計劃好一至兩個旅行

另一難忘的時刻，便是今日退休。不過他強調過去每一天工作均會認真處理，在其目中並無任何事情屬瑣碎事，均為重要事情。如關於銀行操守、消費者及投資者保護，每一件事均會認真處理，每天早上均會小心及仔細地檢視，是否有新事件發生。

在談及退休後生活時，則透露已有一、兩個旅行計劃好。在下月初便會以校友身份回到中文，在數日內進行多場演講，相信之後生活會頗為忙碌。至於再具體事項，則未有計劃。