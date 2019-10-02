美元升勢暫停　黃金從低位反彈　直撲1490美元

10月1日紐市盤中，金價在盤中稍早觸及近兩個月低點後逆轉走勢， 現貨黃金一度漲超1%，收復1480關口，較日低回升逾20美元。

隨著美國疲弱的製造業數據，刺激投資者對美國聯儲局再次降息的期望，美元回吐，此外歐美股市大幅下挫也提振了黃金的避險需求。不過，自9月初觸及1,557美元逾6年半高位以來，金價已下跌近100美元，主要受美元走強影響。

美國製造業數據公佈之前，交易員預計本月降息的可能性約為40%。疲弱的數據加深了人們對經濟放緩的擔憂。

分析員﹕量化緊縮終止利好黃金

數據公佈後，美國股市轉跌，美元升幅收窄。與此同時，美國國債收益率跌至日低。RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible稱，這顯示經濟可能出現重大修正，交易商目前正重返避險市場。製造業資料轉弱可能支援美聯儲再次降息，因此，金屬可能會受提振走強。

Midas Touch Consulting黃金市場分析師Florian Grummes表示，黃金上行趨勢並沒有完全結束，美聯儲的貨幣政策將成為推動明年年初金價上漲的主要因素。市場要關注的，不僅是美聯儲對利率的決議，還有更多方面。近兩周美聯儲操作的回購，每晚為市場注入約750億美元，未來可能會有更多資金被以此注入市場。因此，聯儲局2017年末開始的量化緊縮就到了結束的時候，這對黃金是理想的環境。