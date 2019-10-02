8月零售貨值大跌23%　創最大單月跌幅　首飾、鐘錶等急挫逾47%

環球經濟轉差，修訂《逃犯條例》引發的一連串抗爭運動已持續近3個月，訪港旅客人數大減，市民消費意欲轉差。本港8月份的零售銷售數據跌幅繼續擴大，零售業總銷貨價值最新更按年跌至23%，並已連跌7個月。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌近5成

政府公布，8月份零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，按年下跌23.0%；而七月份零售業總銷貨價值的修訂估計，較去年同月下跌11.5%。當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值，更大跌47.4%；其次食品、酒類飲品及煙草跌0.3%；百貨公司貨品跌29.9%；藥物及化妝品下跌30%。

首八個月貨值按年跌6%

另外，電器及其他未分類耐用消費品下跌15.4%；服裝下跌33.4%；其他未分類消費品下跌20.1%；汽車及汽車零件跌15.6%；書報、文具及禮品下跌2.5%；傢具及固定裝置下跌7.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌26%；中藥下跌25.5%；以及眼鏡店下跌26%。



零售貨值上升的，只有超級市場貨品（升1.9%）；其次為燃料（升0.4%）；至於今年首八個月計，零售業總銷貨價值按年下跌6%

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政府發言人：有紀錄以來最大單月跌幅

政府發言人表示，零售業銷售在八月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，較亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更差；8月份零售業銷售急跌，除了由於經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。

發言人進一步表示，由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，零售業銷售在短期內料會持續低迷。政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。