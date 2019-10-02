國慶日有化妝店全線停業　零售管理協會：冀大地產商減租

10月1日國慶「黃金周」向來都是本港零售其中一個旺季，惟昨日「黃金周」首日，本港多區都爆發大規模示威，多個商場及店舖都要關門，多個地鐵站亦先後宣佈關站。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會旗下有會員，昨日需要關閉各自分店數目的3至8成，有一家規模不少的化妝店更需全線關門；即使有店舖有開門，但不少都提早於6點，甚至3點就關門，開門做生意的生意都好差，跌至平日的1、2成。

業界：有生之年未見過咁大的挑戰

本港8月份的零售銷售數據跌幅繼續擴大，零售業總銷貨價值最新更按年跌至23%，不單止已連跌7個月，跌幅更是有紀錄以來最大。謝邱安儀指，本港零售業未見曙光，估計9月份情況仍然嚴峻。至於零售業是否已經「跌到谷底」，要視乎社會運動的嚴重程度，亦需視乎政府如何回應示威者的訴求，這已經超出協會的能力，若果暴力持續，零售店會關門，零售業只會雪上加霜，而業界更以「有生之年未見過咁大的挑戰」形容目前情況。

提到「黃金周」表現，她相信不會比8至9月好。她提到，去年10月1日零售銷售基數強勁，今年首日則需關門，而且旅客大幅減少，「估計黃金周按年跌唔少過一半」。至於全年計就維持雙位數跌幅的預測，不過就指出，「事件持續越耐，跌幅就會越大」

+ 5 + 4 + 3

冀商場業主可以減租

她認為，政府整體紓緩措施不足夠，始終租金成本較重，若果地產商及私人業主不支持零售業，業界的壓力會好大，更有可能出現裁員潮。她指目前政府部、部分地產商，如太古及希慎等，都有提供授助，但部分受影響較多的商場，如沙田新城市廣場、連城廣場、銅鑼灣時代廣場及尖沙咀海港城等，都需要業主的支持。

她形容若不減租「會迫死零售商」，或無可奈可要削減人手，「依家會叫前線放有薪假，有啲會放無薪假，裁員只係好個別情況。好多員工都係佣金制，收入係會減少，但都希望已經保住份工，等佢哋捱過呢個艱難時間。」又指裁員是大家都不想看到的，會對香港經濟造成很大影響，希望業主在租金上幫手。