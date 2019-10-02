金管局稱未見資金外流迹象　8月港元存款減少與IPO轉冷有關

《逃犯條例》引爆的政治風波無日無之，金管局昨日（1日）公布的8月港元存款數據下插逾千億元，引發市場憂慮資金外流。金管局總裁余偉文表示，香港作為國際財資中心，資金進出實屬正常，認為無需着意個別月份的存款數字。

稱資金流入流出本港屬正常

金管局昨日公布，8月港元存款按月銳減1110.79億元（1.6%）至6.84萬億元，同期新加坡外幣存款則按月大增14%，有投行揣測大部分是由香港流入。

余偉文會見記者時指，近日未見明顯的資金外流迹象，港元匯價於7.84左右保持穩定，市場亦未見異常情況。他認為，香港作為企業財資中心，資金流入流出均屬尋常，相信8月港元存款下跌，原因除了資金進出，與期內新股集資活動減少亦有關，並透露9月首三周港元存款有所回升。

冀街頭暴力可盡快停止

問及香港近日局勢會否影響外資信心時，余偉文稱局方一直與國際投資者保持接觸，觀察到雖然外資關注本港社會狀況，但對香港的長遠機遇仍然樂觀。他又指，自己與很多香港人一樣，期待社會早日回復平靜、街頭暴力盡快停止，並稱本港國際金融中心的地位，必須建基於平和有序及尊重法治的環境。

此外，本港經濟下行壓力加大，中小企經營環境日趨惡劣。余偉文稱，當局正加強與商界及銀行溝通，期望銀行以包容態度處理中小企貸款，並研究與銀行設立協調機制，探討在監管層面便利銀行處理中小企業貸款