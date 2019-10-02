【金管局換帥】余偉文履新稱「膊頭重咗」　強調無意改變聯匯制度



金管局新任總裁余偉文今日履新，他會見傳媒時指，首日返工感覺自己「膊頭責任重咗」，將以維護香港金融穩定為首要任務，又指香港無需改變港元聯繫匯率制度。

稱本港經濟充斥不確定性

余偉文下午見記者，他笑言自己雖已在金管局工作逾20年，對局內人事非常熟悉，但首日出任總裁仍感責任沉重，尤其目前本港經濟面臨多項不確定性，包括本地社會狀況、外圍經濟前景轉弱、中美貿易戰局勢不明，以及環球央行貨幣政策變數增加等。

他續稱，金管局將繼續會維持金融及貨幣穩定為首要目標，而其根基則是港元聯繫匯率制度。他認為，聯匯制度協助本港渡過多次金融危機，多年來行之有效，是適合本港的貨幣制度，當局無意亦無需改變。

冀加強運用監管科技

此外余偉文提到，金管局將繼續致力提升香港作為國際金融中心的競爭力，計劃建立更好的合規科技（RegTech）平台，並研究透過監管科技（SupTech）提升監管效率。他亦稱，期望加強香港作為內地資金橋樑的角色，除了促進離岸人民幣市場發展、加強兩地資本市身聯繫，亦將在粵港澳大灣區及綠色金融方面尋求合作。

金管局前總裁陳德霖於周一（9月30日）任期屆滿退休，結束其長達10年的總裁生涯，並由余偉文接棒。現年54歲的余偉文，此前任職金管局副總裁多年，主要負責外匯基金投資、對外事務及經濟研究，並屬金管局「創局」班子其中一員。