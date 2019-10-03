多家智庫下調德國經濟增長預期　英國脫歐不確定性危害大

德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）近日表示，作為歐洲最大經濟體，德國將能夠應對經濟危機，並補充稱，如果再次發生危機，他預計衰退程度將不會像2008年至2009年全球金融危機那樣糟糕。肖爾茨在接受德國媒體訪問時稱：「我們做好了充分的準備，因為我們有充足的財政資源，所以如果出現經濟危機，我們可以採取對策，但目前我們只看到經濟增長放緩。」

當地時間10月2日，包括德國經濟研究所（DIWBerlin）、德國伊福經濟研究所（Ifo）在內的數家德國主要經濟研究機構發佈了名為《德國：經濟進一步降溫——工業陷入衰退》的報告。在該報告中，這些經濟研究機構大幅下調對德國經濟增長預期，預計2019年德國GDP增速僅為0.5%，在年初的報告中，這些機構的預測增速為0.8%。

報告稱，貨幣政策正在支持德國宏觀經濟的擴張，但研究人員還是將他們對於德國2020年GDP增長的預期從上一次報告中的1.8%下調至1.1%。

若發生硬脫歐 對英國出口將下跌

日前公佈的數據顯示，德國9月製造業PMI終值為41.7，在歐元區中墊底，創下自2009年6月以來的最低水平。德國的製造業也將歐元區的製造業拖下水，報告指出，歐洲最大經濟體德國的製造業狀況迅速惡化，是導致歐元區製造業下滑的主要原因。在9月份，歐元區製造業PMI終值為45.7，創下2012年10月以來的最低水平。

目前，受脫歐不確定性因素影響，德國對英國和愛爾蘭的出口均有所下降。據預計，一旦「無協議脫歐」真的發生，來自英國的訂單將繼續下降。這將嚴重影響到德國企業的經營狀況，並威脅不少企業的工作崗位。