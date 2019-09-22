【英國脫歐】民調結果：工黨落後保守黨15個百分點

英國一份報章9月22日公布的民意調查結果指出，首相約翰遜（Boris Johnson）所屬的保守黨支持度, 領先在野工黨15個百分點。

英國《觀察家報》與英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）進行的民調結果顯示, 在處理脫歐問題方面，保守黨的首相約翰遜支持度比工黨黨魁更為受訪者支持。

調查結果顯示，保守黨的支持度是37%，較上周升2個百分點，工黨維持在25%不變。英國倘提前大選 民調顯示保守黨較有優勢。

英國脱歐前景在約翰遜上任後不明朗因素更是增加，他20名黨員逐出保守黨、將面對英國最高法院裁定其在9月10日起讓國會休會5周是否合法。有輿論認為，他是想避免讓議員就脫歐進行辯論。與此同時，工黨亦陷入內訌。

工黨在9月21日舉行周年大會，工黨有議員不滿沃森（Tom Watson）在脫歐方面的觀點而要求罷免他，但在黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）介入下撤銷動議。沃森強烈反脫脫歐，主張舉行第二次脫歐公投，並爭取英國保留歐盟成員國的身份。

是次民調在約翰遜讓國會關閉5周、以及蘇格蘭最高法院裁定約翰遜這決定不合法之後進行。結果看來是顯示保守黨繼續在撐脫歐的選民當中，鞏固到其優勢。