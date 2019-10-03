投資研究機構Morningstar稱　市場對示威活動過度反應

本港股市受到貿易戰和社會事件的內外夾擊，但投資研究機構Morningstar發表第4季亞股展望，則認為最多投資機會位於香港市場，市場對香港示威活動過度悲觀及反應，推薦估值變吸引的本港地產股、金融服務業和電訊業，以及不受貿易衝突影響的藥品分銷商。

Morningstar高級股票分析員鍾允（Philip Zhong）認為，示威活動主要影響酒店和零售業，料商鋪和寫字樓租金收入仍有支持，即使示威期間，發展商曾關閉旗下商場，但未見有顯著減租，至於寫字樓合約長達三至五年，現時亦未見有公司將業務撤走，相信不會帶來嚴重威脅，又認為示威活動正漸漸失去支持，一旦示威活動結束，酒店和零售行業會迅速復甦。

另外，對於政府或加快興建公屋，他指公營房屋和私人房屋市場分隔，相信措施出台亦對發展商影響不大。

該行認為地產股估值吸引，行業首選是新地（0016）、萬科企業（2202）和新加坡嘉德置地。

高級股票分析員胡啟泰（Michael Wu）（圖中）指，展望港股第4季依然波動。（區嘉俊攝）

看好金融服務業及電訊業

高級股票分析員胡啟泰（Michael Wu）指，展望港股第4季依然波動，成交低迷不止與本地事件有關，亦與貿易戰相關，雖然如此，該行看好金融服務業和電訊業，認為仍具長期投資潛力，首選滙控（0005）及中移動（0941）等。

股票分析員黎傑（Jay Lee）指，中國醫療保健體系正經歷改革，該行偏好藥品分銷商而非生產商，因前者基本面受改革的影響較少，首選上海醫藥（2607）和日股的武田藥品。