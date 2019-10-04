香港9月PMI報41.5　仍處收縮區　機構﹕第三季經濟或按年跌3%

香港經濟前景日益惹人憂慮，商界營商信心持續疲弱。IHS Markit公布本港9月採購經理指數（PMI）為41.5，縱使按月微升0.7，卻仍處於收縮區域；同時商界對未來一年商業信心跌至7年半低位。

IHS Markit指出經季節調整後，9月PMI為41.5，按月回升0.7，顯示私營經濟的景氣度處於2009年2月以來次低。

該機構首席經濟師Bernard Aw指出，香港私營經濟於9月仍深陷低迷，業務量持續受到長期的政治示威活動影響，當中旅遊業及零售業受到的影響最大。他又指出據企業匯報，美中貿易持續緊張亦是經濟下行原因。

他又指出在今年第三季，香港PMI平均值為42，觸及2009年初全球金融危機高峰點低位，大致反映香港第三季經濟按年跌3%。同時PMI多個單項指標顯示，隨著悲觀悄情緒升溫，經濟低迷難在短期內解決；企業對未來一年產品的經營信心，則跌至7年半來最低水平。

新業務量持續惡化

9月新業務量持續急劇惡化，惟與8月相比跌幅已有放緩；調查又顯示新工作受到內地訂單大幅下跌拖累，9月的跌幅更是自2009年2月以來第二大。

就業指數則連跌2個月，裁減幅度屬輕微，可是與8月相比卻有加快跡象。香港營商環境持續惡化，更多公司看淡未來一年產出前景。