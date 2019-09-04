日經香港8月PMI降至40.8　預示港第三季陷衰退　經濟縮逾4%

香港經濟轉差情況愈趨明顯。經季節調整後，8月份香港採購經理指數 (PMI) 由7月份的43.8下降至40.8，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至2009年2月以來新低；並將目前的下行周期推至17個月。

企業8月份新接的業務量銳減。調查數據顯示，出口中國的訂單量迭創新低，導致整體新訂單量呈2009年2月以來的最大跌幅。近半數受訪業者提及中國訂單減少，並指箇中原因包括美中貿易爭端持續、人民幣大幅貶值，以及大規模示威活動等。

外外，企業生產的業務量因銷情迅速下滑，而出現2008年底以來最急劇的收縮。而產出預期指數亦跌破該項調查自2012年4 月以來的最低水平，由此顯示企業的悲觀情緒有所升溫。綜觀8月份數據，預計未來12個月將會減產的業者比例從7月份的四分之一，增至8月份的三分之一。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 評論香港 PMI 調查結果時表示，最新PMI資料顯示，香港經濟於第三季度陷入衰退，業務量因示威活動相關的運作癱瘓而轉差。PMI調查結果大致顯示，按年經濟收縮約4至4.5%左右。

資料顯示，本港第二季GDP按年增長向下修訂至0.5%，為十年最差。