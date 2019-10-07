美聯儲預定媒體頭條　鮑威爾：低利率政策可能利好經濟

市場高度關注美聯儲（Fed）10月議息會議動態。9月，美聯儲減息25個基點，下調聯邦基金利率至1.75%-2.00%，這是2008年12月以來美聯儲的第二次減息。

據CME「美聯儲觀察」——美聯儲10月減息25個基點至1.50%-1.75%的概率為78%，維持當前利率的概率為22%；12月減息25個基點至1.50%-1.75%的概率為49.1%，減息50個基點的概率為40.3%，維持當前利率的概率為10.6%。

近日，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在主持的「美聯儲在傾聽：充分就業和物價穩定前景」活動上致開幕詞時表示，當前美國失業率接近50年來的低點，通脹略低於2%的政策目標，雖然美國經濟仍然面臨一些下行風險，但總體來說處於較好的位置。他承諾，美聯儲的職責就是保證經濟增長得以持續。

提到利率政策時，鮑威爾表示，低利率政策可能利好經濟，但如果通脹疲軟的同時利率也過低，一旦經濟衰退來臨，美聯儲的政策空間將會非常小。至於年內是否會進行第三次減息，鮑威爾並沒有給出明確信號。

最新數據顯示，美國9月新增非農就業人數為13.6萬人，不及市場普遍預期的14萬人，也低於前值16.8萬人。小時薪資年化增幅從3.2%降至2.9%。但讓投資者感到欣慰的是，美國9月失業率環比下降0.2個百分點至3.5%，創近50年新低。此外，報告還將7月份新增非農就業人數從15.9萬人上調至16.6萬人，將8月份新增非農就業人數從13萬人上調至16.8萬人。

美國經濟面臨的衰退風險較大。（視覺中國）

美國券商Stuart Frankel的機構銷售部門主管格拉索則認為，就業報告堪稱「完美」，既給了美聯儲繼續減息的理由，又不會過度刺激市場情緒。

彭博首席經濟學家歐樂鷹表示，「彭博經濟研究的新的美國經濟衰退可能性指標發出警示信號，並顯示未來12個月內經濟下滑的可能性約為25%。考慮到與貿易不確定性和全球經濟放緩相關的不利因素，我們預計消費者的韌性和美聯儲的更多寬鬆將支持經濟增長。」

此時，市場預計美聯儲依然會減息的理由或許與美國總統特朗普（Donald Trump）對鮑威爾的態度密切相關。

特朗普在一條推特（Twitter）中寫道，「正如我所預言，美聯儲主席鮑威爾和美聯儲已讓美元變得如此堅挺，尤其是相對於所有其他貨幣，以至我們的製造商受到了負面影響。」他認為美聯儲已經設定的利率「太高」。他寫道：「他們是自己最大的敵人，沒有任何線索。悲哀！」