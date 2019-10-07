美國經濟放緩的新因素：千禧一代儲蓄率太高！

幾乎所有指標都顯示美國經濟正在減速。其中，美國供應管理協會（ISM）最新公佈的數據顯示，美國9月製造業采購經理人指數（PMI）為47.8，大幅低於預期，是2009年6月以來最低。該指標低於50表明製造業正經歷收縮。

不過，雷蒙德·詹姆斯金融公司（Raymond James）近日發佈的一份研究報告稱，美國經濟增長放緩的「罪魁禍首」可能是「吝嗇的」千禧一代（1982年至2000出生的人）。根據聖路易斯聯邦儲備銀行（St． Louis Federal Reserve）的數據，截至8月份，美國當前的個人儲蓄率為8.1%。相比之下，1996年這一比例為5.7%。

雷蒙德·詹姆斯金融公司的分析師在給客戶的報告中寫道，「我們認為，較高的儲蓄率已經產生了抑制通貨膨脹的影響，推動了這次復甦中相對緩慢的增長和較低的通貨膨脹，導致了全球經濟中供應過剩的誘因和通縮傾向。」儘管儲蓄對個人有利，但支出放緩會損害企業，進而損害經濟。

這份報告將儲蓄的增加歸因於「代際變化」。金融危機之後，千禧一代開始存錢。隨著他們取代了「嬰兒潮一代（1946年至1964年出生的人），成為主要的收入和支出來源」，這個財務習慣對經濟的影響越來越大。