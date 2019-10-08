【禁蒙面法】中銀香港5間分行續暫停營業　重申現鈔供應正常

港府上周五宣布透過《緊急法》通過《禁蒙面法》，引發連日示威衝突浪潮，多間中資銀行成為破壞目標。中銀香港（2388）今早宣布，繼續暫停旗下5間分行營業，而其餘分行則正常營業，並重申該行流動資金充裕，現鈔供應亦正常。另有多間中資銀行亦宣布，暫停部分分行運作。

中銀稱客戶財產及保管箱安全

中銀香港發出通告，今日除銅鑼灣、太子上海街、觀塘翠屏邨、荃灣荃新天地、將軍澳君傲灣5間分行外，其餘分行回復正常營業。該行指，近日全港多區發生嚴重暴力事件，部分分行及自助設備遭受到嚴重破壞，現正全力修復受損設施，並啟動緊急應變機制，經檢查評估，客戶財產、信息資料及全部保管箱安全，又重申該行經營運作正常，財政狀況穩健，流動資金充裕。

重陽節長周末期間，全港有逾一成自動櫃員機（ATM）受損，另有部分現鈔「乾塘」。中銀強調，該行現鈔供應如常，並在可行情況下加緊補鈔。

中銀香港重申，該行業務運作如常，現鈔供應亦正常。（資料圖片）

工銀亞洲4個網點暫停營業

同屬中資背景的工銀亞洲亦宣布，由於部分分行設施於過去數日遭到嚴重破壞，現正進行維修，今日4個分行及服務點暫停營業直至另行通知，包括旺角、油麻地分行、元朗教育路個人理財中心，以及銅鑼灣分行的自助服務區域。該行亦稱，經檢查及評估後，全部保管箱、客戶財產和訊息資料均安全，重申該行經營亦運作如常、財政狀況穩健、流動資金充裕。

建行亞洲旗下11間分行，今日亦暫停營業，其中香港仔、佐敦、油麻地、長沙灣、紅磡黃埔、沙田廣場、屯門共7間分行將視乎情況盡快重開，而銅鑼灣廣場、灣仔軒尼詩道、觀塘開源道及大埔4間分行則將暫停服務，直至另行通知。

至於信銀國際及招商永隆則指，現時全線分行已恢復正常運作。