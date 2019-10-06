【禁蒙面法】金管局：櫃員機逾10%受損停用　5%現鈔「乾塘」

《禁蒙面法》昨日（5日）凌晨起實施，引發示威者在各區上街，部分人更針對中資銀行櫃員機縱火。金管局發言人表示，據初步統計，總數約3,300部櫃員機中，有超過10%的自動櫃員機受損而不能正常運作。

在運作正常的櫃員機中，有約5%因各種原因，有待補充現金而未能提供提款服務。昨流傳自動櫃員工每次限制提款最多2,000元，金管局表示留意到社交媒體流傳多個不實信息，屬惡意製造恐慌。

金管局指，目前銀行正與現鈔運送服務商加緊協調，在可行情況下盡快補充現金，令櫃員機恢復運作。金管局表示，銀行業界希望盡快恢復受影響的服務，令對市民影響減至最低。