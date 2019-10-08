【收市總結】港股升幅不足100點　26000點得而復失　百威再破頂

撰文：張偉倫
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內地股市經過長假期後今日重開，滬深股市均高收，惟升幅較上午時段大為收窄。港股亦受影響，全日升幅不足100點，26000點得以復失。
恒生指數收市報25893點，升72點；國企指數收市報10201點，升54點，成交額為831.89億元。
藥股及消費股均上揚
醫藥股今日表現強勁，石藥集團（1093）升6.9%，為今日表現最佳藍籌股，收市報17.1元，中國生物製藥（1177）升2.7%，收市報10.48元，金斯瑞生物科技（1548）升3.1%，收市報15.3元。
香港交易所（0388）升2.3%，收市報231.2元。港交所今早宣布，放棄收購倫敦證券交易所。
汽車股今日亦上揚，吉利汽車（0175）升2.6%，收市報13.52元，長城汽車（2333）升0.2%，收市報5.16元，華晨中國（1114）則下跌，收市報8.09元，跌1.7%。
消費股今日普遍上揚，美團點評（3690）曾創新高，收市報89元，升5.1%，同樣曾創上市新高為百威亞太（1876），收市報31.6元，升3.6%，李寧（2331）升2.6%，收市報24.1元。
地產股及港鐵均低收
不過地產股卻普遍向下，領展房產基金（0823）升2.4%，收市報85.35元，九龍倉置業（1997）升1.3%，收市報41.8元，新鴻基地產（0016）升1.1%，收市報109.7元。
港鐵公司（0066）在過去數日宣布停運或有車站受破壞，收市報43.6元，跌0.1%，優品360（2360）亦有多間舖受損，收市報1.82元，跌9.5%。