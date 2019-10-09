騰訊停播NBA季前賽　花旗憂常規賽亦受影響　波及公司廣告收益

NBA球隊火箭總經理莫利日前在《Twitter》上發表支持香港帖文後，觸發內地官民兩方的不滿，其後NBA總裁施華明言支持莫利的言論自由，引發更大的回響，除了外交部作出回應外，央視體育宣布停播NBA在中國舉行的季前賽事，多個品牌如蒙牛乳業（2319）及李寧（2331）先後宣布與NBA割席。騰訊控股（0700）旗下的騰訊體育，亦宣布停播季前賽。

花旗發表報告，騰訊有可能將停播延至常規賽，不排除對公司第四季視頻廣告收入帶來打擊，惟實際情況難以量化。該行維持騰訊「買入」評級，目標價為429元。

料今季媒體廣告收入跌至51億元人民幣

花旗於報告指出騰訊媒體廣告業務今年增長已乏力，更預期在今年第四季媒體廣告收入按年下跌1.3%至51億元人民幣。惟預料在整個季度，所有廣告收入能增加15%至196億元人民幣。

翻查騰訊第二季業績，期內來自網絡廣告收入為164億元人民幣，按年增長16%，其中社交及其他廣告收入為120億元人民幣，按年增加28%；媒體廣告收入為44億元人民幣，按年跌7%。

今年宣布與NBA延長合作5年

騰訊對在其平台播放NBA相當重視，翻查資料騰訊於2015年以5億美元，取得由2015至2020年球季的獨家數碼媒體轉播權。今年則以15億美元，獲得下一個5年的數碼媒體獨家轉播權。

騰訊在今年中期業績內，亦有段落談及播放NBA對其業務的貢獻。公司指出在2018至2019年，共有4.9中國互聯網用戶透過騰訊平台觀看賽事，為2014至2015年賽季的三倍，又指出雙方的合作夥伴關係不僅幫助NBA提升球迷活躍度﹑品牌認知度及商業化能力，更鞏固了騰訊體育作為中國體育運動愛好者首選互聯網平合地位，帶來公司廣告及訂購賬戶收入。

騰訊又指出已經與NBA延長合作5年，並會與NBA合作開發籃球相關智能手機遊戲及電競活動。

騰訊在第二業績報告內指出，收費增值服務訂購賬戶按年增加10%至1.689億戶，主要受到視頻及音樂服務訂購數增加帶動，又指出視頻訂購賬戶數按年增加30%至9,690萬戶。