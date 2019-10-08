【NBA】總裁施華再表態：言論自由是NBA價值觀　不會監管僱員說話

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉及香港的言論，引發中國大規模抵制，官媒《央視》旗下的體育頻道以及騰訊體育，都在周二（8日）發聲明決定立即暫停NBA賽事轉播安排。外交部同日表示，中方的立場已非常清楚，並稱「跟中方開展交流與合作，卻不瞭解中國的民意是行不通的」。 NBA總裁施華在當天稍後回應指暫停轉播的消息令人遺憾，同時再發聲明強調，平等、尊重、言論自由是NBA的價值觀，「NBA不會去監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說甚麼，不該說甚麼。我們不能那麼做。」

施華在最新的聲明中表示，意識到此前的聲明讓人感到憤慨及困惑，未有說清楚NBA想表達的立場，故特別作出更清晰的解釋。

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

施華指，在過去30年，NBA對中國人民產生巨大吸引力，「我們看到籃球成為了增進中美人民感情的紐帶」，同時亦意識到中美兩國擁有不同的政治制度和價值觀」，「和其他許多全球品牌一樣，我們的業務擴展到各個不同制度的國家。但是對於那些質疑我們動機的人來說，這不只是擴展我們的商業領域。」

施華強調，平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義NBA，也會繼續如此，「作為一個以美國為基礎的全球性籃球聯賽，傳遞這樣的價值觀是我們最大的貢獻之一」、「事實上，NBA經久不衰的原因之一就是我們的包容性，接納不同的觀點、背景、種族、性別和宗教。」

施華提到，NBA有25%的球員都不是在美國出生，同事亦是在北京、香港、上海、台北等地有工作，「這樣的多樣性帶來一種信念：無論我們有何不同，都可以尊重和珍視彼此。我們的共同之處，包括對體育的力量可以帶來改變的信念，仍然是我們的基本原則。」

施華表示，無法避免來自世界各地的人對不同的問題有不同的觀點，包括美國和中國，但裁決該些分歧不是NBA的職責，「然而，NBA不會去監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說什麼，不該說什麼。我們不能那麼做。」

施華在最後稱，籃球已深深紮根中美兩國球迷的心靈和思想，「在一個國家與國家間分歧日益加深擴大的時代，我們相信體育可以成為一種凝聚人心的力量，讓我們更關註作為人類的共同之處，而不是我們之間的差異。」

（綜合報道）