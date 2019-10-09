如何能結束貿易戰？　渣打CEO：中美互換大豆與華為即可

中美新一輪經貿磋商將於10月10日至10月11日在美國華盛頓舉行，可是在正式舉行談判前夕，美方卻連番出招，讓外擔心雙方未必可以達成協議。渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）則認為，中美雙方可通過「交換大豆與華為」來結束貿易戰。

溫拓思在倫敦出席《彭博》投崟論壇時表示，目前中美時局非同尋常，相信可能會有某種形式的大豆與華為的交換。一方面美國放鬆對華為的壓力，另一方面中國則恢復自美國進口大豆。

中國已向美訂購350萬噸大豆

為了展現友好姿態，在此次談判前，中國已經給予幾家進口商購買美國大豆的關稅豁免。美國農業部10月8日證實，新一輪磋商前，美國將向中國出口更多大豆。

《路透社》昨日（8日）報道中指出，自9月初以來，中國已經預定了大約350萬噸的美國大豆。而自2018年爆發中美貿易戰以來，中國大部分進口的大豆都來自南美。

在打壓華為問題上，美國對華為的臨時禁令將於11月19日到期，美國可能不會延長一項允許美國公司與華為開展業務的臨時豁免。美國國務院網絡政策副國務卿斯特雷耶（Rob Strayer）9月26日透露，對在5G網絡中使用華為設備的盟友，除了可能切斷情報共享外，美國政府也不排除施加額外懲罰的可能性。

除此之外，美國還在考慮向華為在歐洲的競爭對手提供資金來對抗華為。由此看來，美國似乎並未放緩對華為的制裁。