宏利：《禁蒙面法》不影響保險條款　惟每張保單承保範圍不一樣

自從香港政府實施《禁蒙面法》，市場有聲音表示擔心現有保險在理賠上會受到影響。宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，現有保險條款不會受《禁蒙面法》實施所影響，因為買賣雙方已經在簽署合約。

不過在保險理賠上，他未有正面回應每份保單會否因《緊急法》而影響理賠情況，因為每份保單所列明的條款均有所不同，所包括的高風險活動均有所不同，很難一概而論，建議每位投保人應向現有的理財顧問查詢。

對於政府定義社會運動為「暴動」會否影響理賠，他亦未有作正面回應，強調保單條款各有不同，條款已列明所有高風險活動會否承保，暫時難以透露有沒有客戶因暴動而不受保。

可扣稅延期年金產品 佔整體銷售年金逾80%

另外，宏利香港發表「可扣稅合資格延期年金保單市場調查」，指出自可扣稅延期年金保單（QDAP）推出後，佔整體年金銷售逾80%，而延期年金保單銷售額按年增加3倍。

公司今天推出「歲稅樂享延期年金」，主要對象是年輕及中年人士而設，客戶除可享有稅務優惠，更可就其退休收入作靈活安排，預期總內部回報率可達3.85%至4.3%。

對於新保險產品為公司帶來的銷售增長，紀榮道指，公司即將會公布新一季業績，所以有關數字不方便透露。