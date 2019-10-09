IMF新總裁提重建全球貿易制度　並開出四大藥方

新任國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃在華盛頓總部發表就職以來的首次公開演講。並開出四大「藥方」。

格奧爾基耶娃指出，貿易衝突的累積效應可能意味著到2020年全球國內生產總值(GDP)將減少7,000億美元，或約0.8%。「在這種情境下，(相當於)整個瑞士經濟一年的產出被蒸發。」她說。

導致全球GDP減少的主要原因是，企業信心下降和市場的負面反應。據她透露，該資料是IMF最新研究的部分結果，該研究將在下周舉行的IMF和世界銀行年會上發佈。

全球經濟都在同步放緩。格奧爾基耶娃表示，「2019年，我們預計全球近90%的地區增長將放緩。這意味著今年經濟增長將放緩至2009年以來的最低水準，」她說，這與兩年前的情況形成鮮明對照，當時中美兩國還未爆發貿易戰，佔全球產出近75%的國家的經濟增長正在提速。

在此次演講中，她主要對貿易戰帶來的全球經濟放緩發出警告信號，並呼籲全球採取一致行動，阻止經濟增速進一步下滑。為此，她開出四大「藥方」，包括：重建一種更加現代化的全球貿易制度；各國央行維持低利率的同時，加強金融穩定性；一些財政狀況較好的國家要實施積極的財政政策；各國對自身經濟實施結構性改革。