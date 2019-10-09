IMF新總裁指全球經濟同步放緩　警告貿易糾紛會雪上加霜

國際貨幣基金組織新任總裁格奧爾基耶娃10月8日表示，2019年的全球經濟增長有放慢迹象，並指各國之間的貿易糾紛會為正在增長的經濟帶來損害。

格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）首次以國際貨幣基金組織（IMF）總裁身分發長演說，她指全球近9成地區在2019年可能面臨較慢的經濟增長，目前全球經濟已經同步放緩，因此2019年的增長速度是近10年來最低。

IMF曾預測2019及2020年的全球經濟增長率分別為百分之3.2及3.5，但格奧爾基耶娃指IMF會調低預測。

另外，全球亦面對貿易糾紛，她指情況已為經濟帶來影響，全球貿易增長接近停滯不前，更警告全球經濟可能因此在2020年損失7000億美元，佔整體GDP百分之0.8，相等於瑞士的整體經濟，比IMF原先預計的情況更為惡劣。

IMF新總裁格奧爾基耶娃認為，2019年的全球經濟增長是踏入2010年代以來最慢，警告各國持續的貿易糾紛只會導致經濟進一步受壓。（路透社）

格奧爾基耶娃呼籲資金充裕的國家動用財政能力，阻止全球經濟直線下滑，否則各國只會是輸家。她指出像德國、荷蘭及韓國都有增加開支，特別是在基建和研究開發事業上，有助提升市場需求和增長潛力。

她認為，很多國家和地區都倚賴央行和低利率支持經濟增長，警告長期維持低利率可能導致投資者轉向風險較高的活動。

格奧爾基耶娃亦提到氣候變化問題，她指大家都有責任應對，認為有必要改革税制，提升碳排放的税項，所增加的税收可以用於減少氣候變化帶來的傷害，以及支持用於改善地球環境的潔淨能源設施。