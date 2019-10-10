李小加：從不後悔提購倫交所　回頭看稍微晚了一點

港交所（0388）棄購倫交所後，行政總裁李小加首次會見傳媒，指從不後悔提購倫交所，若能收購倫交所，港交所便可出現跨躍式發展。雖然交易未能繼續進行，但他「從不後悔曾經出發」，只遺憾此時此路不能前行。不過他形容「條條大路通羅馬」，港交所所有戰略方向不變，會繼續全面向前推進，又強調對與倫交所戰略合作的意義仍深信不疑。

問到為何未與倫交所接觸便突然提購，李小加說，天天做併購的人不會覺得奇怪，「我做併購已20年，所有一切都是心思熟慮，全都穩妥安排好」，當時怎麼做都有其清晰原因和背景，有時是有選擇，有時是沒有選擇必須做。

他又指，港交所收購倫交所的計劃已久，回頭去看，提購稍微晚了一點，「早點行動可能就好了」，但現時談這些已沒有意義，形容世界下所有併購都要「你情我願」。對於主席史美倫提及會與其他交易所洽談，他指甚麼都會考慮，一切根據自己的戰略去做。

交易業務應是交易所核心競爭力

對於有人認為港交所以交易為主是「老的業務模式」，李小加指出這是對亞洲、中國和香港市場完全無知的解釋，西方交易所在多年前因各自原因，把自己的交易市場摧毀和割裂，但交易所的交易業務本應是其核心競爭力。即使發展數據業務，亦有分新和舊的數據，港交所的數據是基於新經濟發展得出的新數據，將來一定可用在金融交易當中，才是真正有競爭力的數據，他對港交所的業務發展模式充滿自豪。

港交所公布提購兩日後，倫交所便列出四大原因，包括更珍視與上交所的夥伴關係。李小加說，港交所早就看好上海，5年前已有滬港通、3年前有深港通，「看好上海、看好深圳是必然的，今天才看好太晚了」，又指西方說看好上海是有點不太尊重上海的說法，並指出港交所與上交所是「夥伴」。