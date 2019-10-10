傳政府或推「港人港樓」　香港房地產協會會長：作用不大

本港土地供應短缺，預料下周公佈的《施政報告》，其中一個重點將放於房屋及土地供應問題。香港房地產協會今日（10日）提出多項建議，以增加相關供應。

近日有傳政府考慮推出類似「港人港樓」的措施，在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只能賣予香港人。

黃俊康：個人支持「港人港樓」建議

會長黃俊康表示，個人支持政府建議，但目前非本港居民已經要交雙倍印花稅，認為「港人港樓」措施作用不大。即使推出亦只可作為臨時措施，主要因為香港保持全世界最自由的經濟體，香港才有競爭力。

協會執行委員會主席郭海生補充，若只有香港永久性居民才可以購買，會對新移民產生不公平的現象，因他們亦需繳稅。

執行委員會主席彭一庭就指出，本港樓價高企，亦是業界不想見的，若果樓價急跌，出現負資產，或會影響其他行業如銀行等。

執行委員會主席彭一庭指，政府與發展商透過「公私營合作」或「土地共用計劃」方式開發土地會更有效。（許世豪攝）

建議政府提高農地收地價

協會又建議，在土地收回條例下，盡快收回土地及農地，長遠可在新界北地區進行新城市規劃，成為都市副中心，並有產業支持，可發展零售、創新及文化創意產業，加上鄰近深圳，與大灣區接近，有一定優勢。

協會指，現時私人發展商收農地地價，每呎介乎300元至2,000多元不等，因此建議提升政府的收購價。執行委員會主席彭一庭指，政府與發展商透過「公私營合作」或「土地共用計劃」方式開發土地會更有效，料可避免產權人擔心產權問題，亦可減少司法覆核。

應延後實施空置稅

協會又表示，目前劏房問題最需要解決，建議將現時35間空置學校，以組裝合成建築法興建過渡性房屋，以及利用躉船建造可居住用房屋，解決需求問題。

執行委員會副主席葉少明表示，支持政府的「明日大嶼」填海方案，但目前社會氣氛下，立法會未必可順利通過，而且填海需時，認為使用新界土地建屋會更快。

空置稅方面，協會認為樓市受中美貿易戰及政治活動影響，存在非常大的下行風險， 若果此刻推出或會造成樓價急速下調，認為政府應考慮將空置稅延後。