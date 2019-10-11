美團點評連環破頂　能否上紅底專家就咁話.....

近月股市處於弱勢，有一隻股份卻逆市而上，更加不斷創歷史新高。美團點評（3690）該股曾錄得六連升，並高見93.65元。雖然今日升勢斷纜，股價失守90元，收市報88.45元，跌2.9%；但是與上月27日收市價，累計升幅達10.4%。 雖然美團第二季已扭虧為盈，及股價持續攀升，個別大行給予的目標價更高達111元，但是專家對美團長遠發展有保留，現階段難以判定該股是否適合長線投資。

美團第二季扭虧為盈 帶挈股價向上

翻查資料，美團去年9月20日上市，當時招股價為69元，每手100股。股價上市初期未見太突出，在今年1月3日時，更下滑至40.25元，為歷史新低。不過見底後股價從低位回升，不但重上招股價，股價更屨創新高。

業績改善，為美團反彈主要原因。今年8月公布的中期業績顯示，營業額418.77億元人民幣，按年升59%，虧損收窄至5.54億元人民幣，上年同期蝕287.57億元人民幣。單計第二季已實現盈利8.76億元人民幣，去年同期則虧損77.16億元人民幣。

縱使在第二季已錄得盈利，每股盈利為0.15元人民幣。不過以現時股價衡量，美團估值仍屬天價，往後公司股價是否可以再進一步，業績能否持續改善為重點。

美團六連升，再創新高，屬逆市「奇葩」。（資料圖片）

野村及匯豐環球研究料美團將上紅底

估值雖貴，大行仍看好美團，相信未來將變「紅底股」，其中野村發表報告指，美團為內地平台類股份龍頭，加上客戶忠誠度高，首次給予「買入」評級，目標價為107元。

另外，匯豐環球研究發表報告表示，預期美團料近季可再錄得收支平衡，認為公司具競爭力，重申「買入」評級，目標價由95元上調至111元。

沈慶洪認為，美團等一陣新經濟股的盈利模式仍難以斷家會否成功。（張浩維攝）

沈慶洪：不排除美團升上「紅底股」 但未來難判定

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，以現時股價走勢，加上市場憧憬這類新經濟股終於找到自己的盈利模式，不排除會升上「紅底股」，但未來股價走勢仍是非常難判定。

他對美團的盈利模式仍有疑問，指出假設美團第三及第四季仍然錄得盈利，股價理論上會繼續向好，但外賣市場競爭程度非常高，用戶的忠誠度始終不及阿里巴巴旗下的淘寶網高，外賣平台隨時因為優惠減少，已令到明年市佔率大幅下跌，股價自然失去上升動力。他提到，未來要視乎美團能否搶佔外賣市場的絕對龍頭，依靠市佔率令這套盈利模式可持續增長下去。