【侵犯用戶私隱】報告點名鬥魚直播、美團外賣等　工信部責令整改

工信部日前發布今年第二季度的電訊服務質量報告，其中有提到共發現有32個網站及手機App未經用戶同意收集、使用用戶個人資料、強行捆綁推廣其他App等問題，包括有YY、鬥魚直播、美團外賣、芒果TV等，已責令相關公司整改。

美團外賣網站被點名未經用戶同意收集、使用用戶個人資料。（視覺中國）

報告又指，截至第二季度，全國總共有多達17.78億個電話用戶，其中有15.86億個為手提電話用戶。全國各地共受理近3萬宗申訴，當中有33%為收費爭議類，有42.8%為用戶服務類，有24.2%為網絡質素類。至於騷擾電話的投訴舉報則有約25.5萬宗，較上季度上升超過22%，其中更以股票證券類的情況最為嚴重。垃圾短信的投訴舉報亦有約16.6萬宗，較上季度增加達90%。

此外，工信部在第二季度共受理1.8萬宗詐騙電話舉報，與上季度相比有上升趨勢，相關相關電信公司已進行核實處置，涉嫌違法犯罪會通報公安機關。

另一方面，報告指工信部共受理5.66萬宗不良App的有效舉報，較上季度下降55.93%，較同期亦下降30.5%，並透過行業自律，已聯合各大App store對244個有問題的App下架處理。

（綜合報道）