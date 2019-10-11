【收市總結】中美貿易談判惹憧憬　港股飆600點　3大重磅股齊發力

港股全日勁升600點，重上26300點。中美雙方於美國時間周四重啟經貿談判，市場人士憧憬雙方談判過程良好，帶動港股高開278點，其後升幅更逐步擴大，曾升686點並與26400點僅有一步之遙。

今日大市上揚，與3大重磅股友邦保險（1299）﹑滙豐控股（0005）及騰訊控股（0700）發力有關，出口股亦有突出表現。

恒生指數收市報26308點，升600點；國企指數收市報10452點，升234點，成交額為986.24億元。在整個星期升487點，升1.9%。

創科升逾6%為表現最佳藍籌

3大重磅股今日表現理想，友邦升2.2%，收市報73.25元，騰訊升1.9%，收市報324.8元，滙控今日曾升穿59元，收市報58.95元，升2.6%。

出口股紛紛上揚，瑞聲科技（2018）升3%，收市報45.95元，舜宇光學（2382）升0.5%，收市報118元，萬洲國際（0288）升1%，收市報7.4元，創科實業（0669）升6.3%，收市報54.75元。

地產股亦獲投資者垂青，新鴻基地產（0016）升4.1%，收市報112.6元，恒基地產（0012）升4%，收市報37.45元，長實集團（1113）升3.7%，收市報52.75元。

創科升逾6%為表現最佳藍籌

3大重磅股今日表現理想，友邦升2.2%，收市報73.25元，騰訊升1.9%，收市報324.8元，滙控今日曾升穿59元，收市報58.95元，升2.6%。

出口股紛紛上揚，瑞聲科技（2018）升3%，收市報45.95元，舜宇光學（2382）升0.5%，收市報118元，萬洲國際（0288）升1%，收市報7.4元，創科實業（0669）升6.3%，收市報54.75元。

地產股亦獲投資者垂青，新鴻基地產（0016）升4.1%，收市報112.6元，恒基地產（0012）升4%，收市報37.45元，長實集團（1113）升3.7%，收市報52.75元。

油價彈升 中海油衝高逾5%

伊朗有油輪爆炸扯高油價，推動油股升幅擴大，中國海洋石油（0883）升5.2%，收市報12.1元，中國石油（0857）升3.8%，收市報4.15元，中國石化（0386）升3.5%，收市報4.71元。

新股方面，今日掛牌的鑫苑服務（1895）曾較招股升逾倍，收市報2.95元，較招高出41.8%，收市報2.95元，另一在今日掛牌的傲迪瑪汽車（8418）收市報0.465元，較招股價0.24元高出93.75%。至於昨日掛牌的魯大師（3601），曾高見11.16元，創上市新高，其後掉頭向下，收市報7.9元，跌8.1%。