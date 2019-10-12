周小川：部分民營金融機構急功近利　吸取了慘痛教訓

中國金融學會會長、中國人民銀行原行長周小川表示，由於存在著資本市場融資的誘惑和IPO的誘惑，有急功近利的一些做法，同時也吸取了慘痛教訓。

中國金融學會會長、中國人民銀行原行長周小川表示，由於存在著資本市場融資的誘惑和IPO的誘惑，部分民營金融機構有急功近利的一些做法，同時也吸取了慘痛教訓。

據騰訊財經報道，2019中國普惠金融國際論壇12日在北京舉行，出席論壇的周小川，談到風險時表示，中國這方面做得還是不夠的，上世紀90年代中期中國財政收入佔GDP比例就是11%左右，很難像有些發達國家或比較富裕的國家能夠給出非常明確的和有力的財政支持，但即便在這種情況下還可以想出一些其他的辦法，也包括一些差別性貨幣政策的做法，也包括一些地方政府的做法。如果普惠金融能做得面更廣、價格更合理，可能也需要更好的發展對各種風險的保險和走向綠色發展。

同時，在三農方面的農產品期貨，作為期貨事先獲得銷售價格，同時又能夠對種植業氣候災害的保險、病蟲害的保險或養殖業的病疫保險都有的話，就能形成以有價格、有保障的農業訂單為基礎的、有保險的信貸機制。

周小川還強調，在這些挑戰之外，也要防止走偏。因為現在社會上由於科技的發展，由於存在著資本市場融資的誘惑和IPO的誘惑，有急功近利的一些做法，我們也看到一些金融機構，包括一些民營的金融機構都受到這種思潮的影響，有些事情作出了錯誤的選擇，同時也吸取了慘痛的教訓。