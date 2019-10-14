瑞銀料5G發展將比4G更緩慢　有利下游產業發展

5G在香港將在明年面世，但對市民生活帶來多大影響仍然成疑。瑞銀（UBS）亞太區電信媒體互聯網研究主管Navin Killa在最新研究報告《5G：科技的演進，商業模式的革命？》指出，預計5G的發展將比4G更加緩慢，五年的普及率將達到18%（4G的普及率在五年內達到30%），料有利下游公司（如軟體、網際網路）發展，因為它們可以隨科技發展重新定位策略和產品。

他又指，新頻譜的可用性以及5G無線電與4G核心的相容性，是讓5G與4G得以共存的因素。儘管如此，突破性的改變（速度提高20倍、延遲度降低10倍、核心網絡虛擬化、網路切片和邊緣運算）仍將模糊「存取」和「服務」之間的界線，並推動整個價值鏈中的商業模式出現實質轉變。電信業者將必須超越單純且無差別的網路存取服務、電信設備公司將必須改變以往單純銷售基礎方式、汽車製造商須從銷售汽車發展到維護客戶的終身管理，醫院將不再受時間和地區限制，提供更完善的健康管理模式等等。

根據瑞銀互動模型計算，估計5G可為電信公司增加1,600億美元的營收。(資料圖片)

電信公司平衡投資力道 下游產業享有優勢

Navin Killa提到，由於電信公司更專注於推動用戶的轉移，因此4G快速的普及阻礙了獲利。5G的逐步演進將展現服務差異化和價格溢價，對於投資5G的營運商而言更是如此。除了電信業者以外，上游產業（如電信設備、電信塔）須為即將到來的大幅變化做預備，且其預備時間相當有限，下游公司（如軟體、網際網路）則具有優勢，因為它們可以隨科技發展重新定位策略和產品。

根據瑞銀互動模型計算，估計5G可為電信公司增加1,600億美元的營收（包含來自物聯網、聯網汽車等新業務的1,100至1,200億美元），而無線電和後置網路則須3,340至3,500億美元的資本支出才能夠在五年內覆蓋全球50至60%的人口。