瑞典被指已擬定5G修正案　或徹底禁用華為設備

瑞典被指已擬定與5G設備供貨商有關的修正案，2019年秋季這些修正案將由議會通過，而這一修正案針對的正是中國通信設備巨頭華為。

據瑞典電視台報道稱，根據修正案規定，瑞典國防部和瑞典安全局將確定供貨商的條件和標準，這將讓外國一些生產廠家不能進入瑞典市場。

瑞典電視台援引自己消息人士的信息報道稱，這些修正案將主要針對華為。多年前，華為超越了自己的瑞典競爭對手愛立信。

瑞典能源及數碼化部部長于格曼（Anders Ygeman）在接受瑞典電視台採訪時說：「供貨商若對瑞典的安全構成威脅，修正案將不允許其供貨。修正案也提供了取消運營商許可證的機會。我們只是不允許威脅安全的組件。我和瑞典政府都認為在2020年初出售新5G許可的拍賣前通過新法案是有價值的。」

在5G領域，中國通信設備巨頭華為受到全球關注。（VCG）

值得一提的是，歐盟10月9日發布《第5代移動通信（5G）系統風險評估報告》，警告使用歐盟以外、尤其是由國家支持的企業設備，風險最大。環顧世界5G設備主流生產商有三家，排除了瑞典愛立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia），報告批評的矛頭暗指中國電信巨頭華為。

上述評論發表在歐盟成員國就下一代5G移動網絡的安全風險準備的報告中。在網絡化程度愈來愈高的世界中，5G網絡被認為對歐盟的競爭力至關重要。

歐盟執委會和輪值主席國芬蘭在聯合聲明中稱：「在各種潛在行為體中，非歐盟國家或國家支持的行為體被認為風險最大，5G網絡最有可能成為針對目標。在供應商帶來的攻擊風險上升的背景下，個別供應商的風險狀況將變得尤其重要，包括供應商受到一個非歐盟國家干涉的可能性。」

華為稱其準備在5G網絡安全方面配合其歐洲夥伴的工作。華為一直否認其設備可被用於間諜活動。該公司競爭對手包括芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信。