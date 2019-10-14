賈躍亭在美申請個人破產重組　將不再持有FF股權

10月14日，樂視控股集團創始人賈躍亭主動申請個人破產重組及成立債權人信託的傳聞得到官方確認。賈躍亭債務處理小組表示，賈躍亭已於美國10月13日根據美國相關法律第11章（chapter 11）主動申請個人破產重組。

據《新京報》10月14日報道，樂視創辦人賈躍亭債務處理小組表示，作為個人破產重組方案的一部分，由債權人組成的委員會和信託受託人控制和管理的債權人信託也將同時設立，美國法院認定的賈躍亭全部資產和相關收益也將會通過這種方式轉讓給債權人。該方案完成後，賈躍亭將不再持有任何Faraday Future（FF，法拉第未來）的股權。

該債務處理小組強調，賈躍亭一直本著對所有債務承諾到底的態度和責任，在此前已經陸續償還了超過30億美金。此次申請個人破產重組是為了更好更快地徹底解決個人餘下債務問題，讓每一位債權人可以得到平等償債的機會。

分析人士表示，此次賈躍亭申請的個人破產重組和債權人信託方案，結合FF公司早前已完成的合夥人制度，可以視為是對FF的一次重大利好。該方案在徹底解決賈躍亭餘下債務問題的同時，可以加速FF的融資，為未來FF的成功奠定一個堅實的基礎，以實現FF公司股權資產價值以及債權人最終利益的最大化。

此前，報道又指，在經歷多次資產被凍結、拍賣之後，賈躍亭的內地資產事實上已經被清零；本次在美申請破產重組也意味著賈躍亭放棄了所有美國資產。