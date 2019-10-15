【股神光環掉下來？】長情基金盡沽巴郡　狠批巴菲特「三宗罪」

資深投資者巴菲特（Warren Buffett）向有「股神」之稱，選股眼光和投資智慧一直備受推崇，不過投資市場凶險難測，稍一不慎，即使強如股神，光環也會掉下來。最近便有巴菲特旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的長期股東公開炮轟巴菲特投資不善，列出3宗罪。

Wedgewood Partners行政總裁David Rolfe給予投資者的第三季報告指，該基金已經沽清所持的巴郡股份，據報該基金持有4.8萬股巴郡B股，市值約1,000萬美元，持股時間已逾10年，是巴郡的長期支持者。

卡夫股價2018年至今跌了逾三分之二，是巴郡損失最慘重的投資之一。(路透社)

近十年巴郡投資回報跑輸標指



美國CNBC電視台引述該報告指，David Rolfe對巴菲特有多項批評，包括巴郡的現金比重長期偏高、錯失大量投資機遇，令投資回報被拖累。

他又形容，巴菲特沒有及時沽售卡夫的做法是「吮拇癖」(Thumb-sucking)，巴郡於卡夫食品和IBM上的錯誤投資，「令人質疑巴郡是否仍是投資市場上的精英」。

他又批評巴郡沒有把握住投資於兩大信用於公司Mastercard和Visa的黃金機會，Mastercard股價於牛市勁升1,800%，Visa股價也升了1,300%，巴郡雖同時持有兩間公司的股票，但都只是很小的比例，未能於兩間公司的股價暴漲中真正受惠。

據統計，巴郡A股股價自2009年3月牛市開始以來，累計回報為323%，跑輸同期標指的334%。