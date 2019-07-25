股神巴菲特被甩底　孫宇晨凌晨發道歉信　稱將閉門謝客

今日凌晨取消與巴菲特（Warren E. Buffett) 午餐的孫宇晨在微博發佈道歉信，他表示「巴菲特午餐緣起於我對巴老的崇拜與慈善的熱愛，原本初衷是好的，簡單的，也帶著一些想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，想更好的履行項目責任，但是由於我言行不成熟，年輕氣盛，口無遮攔，漸漸演化成一場失控，失速，失敗的過度營銷。」

同時，孫宇晨提到，「王小川先生（搜狗公司CEO）也是我互聯網創業領域的前輩」原先由於自己愛開玩笑，年輕氣盛的性格，希望製造一些炒作與營銷的噱頭，也希望能夠得到王小川的諒解。

孫宇晨表示，未來因病將修整一段時間，減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，將從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發。

有消息稱孫宇晨並未取消與巴菲特的午餐，而是延期。（新華社）

以下為孫宇晨道歉信全文：

各位親愛的朋友：

過去的這段時間內，這段屬於我病困交加的至暗時刻，我經歷了人生前所未有的風波，質疑與痛苦，我徹夜未眠，我深刻反思了自己過往的言行，為自己過度營銷，熱衷炒作的行為，深感愧疚，再此我想向公眾，媒體，關心愛護我的領導與監管機構，表達我最誠摯的歉意！

巴菲特午餐緣起於我對巴老的崇拜與慈善的熱愛，原本初衷是好的，簡單的，也帶著一些想要推廣區塊鏈行業與自己的私心，想更好的履行項目責任，但是由於我言行不成熟，年輕氣盛，口無遮攔，漸漸演化成一場失控，失速，失敗的過度營銷，產生了大量我完全始料不及的後果，忽視了社會與公眾責任，與我個人的初衷也相去甚遠，在整個過程中，我從興奮，到焦慮，再到恐懼，後悔，痛定思痛，這一切對公眾造成了不好的影響，也引起了關心我愛護我監管機構的擔憂，對此我再次說一聲：對不起！

財新是我自大學時期就訂閱，反覆學習的聲名卓著的期刊，對於改革開放與經濟發展的大局貢獻極為重大，胡舒立女士也是我極為尊敬敬仰的前輩老師，財新一如既往的堅持社會責任公眾利益優先，讓我看清了我的局限與渺小，能與財新交流我感到誠惶誠恐，我願意就我們開展的業務，行業發展，透明的毫無保留的與財新交流，以期得到最優秀媒體老師的最真實公正的指導。

王小川先生也是我互聯網創業領域的前輩，我個人對他取得的成就十分欽佩尊敬，也十分尊重看重他的看法。原先由於我愛開玩笑，年輕氣盛的性格，希望製造一些炒作與營銷的噱頭，其實事後，我對這些惡俗的炒作與營銷行為深感後悔，再次向王小川先生表達最誠摯的歉意，也希望能夠得到他的諒解。

對於關心我愛護我的長輩，領導與監管機構，我先對我之前不成熟的營銷與言行表示極為誠懇的歉意！對造成的不良影響深表惶恐！我年輕，涉世未深，區塊鏈又屬於新興行業，不成熟，是監管機構長輩的大格局與大警醒讓我明白了社會責任，社會影響的重要性！行業的健康發展離不開監管的關心指導與監督，我也會敞開心扉，向監管機構積極介紹我們的業務構成與行業發展，積極配合監管機構對我們的調研與指導，盡最大努力滿足監管機構對我們的要求，保持及時響應與長效溝通，始終堅持以金融穩定金融安全的大局為重，化解金融風險，清本正源，回歸區塊鏈技術研發。

我少年時期喜歡商業，很早開始創業，又非常幸運的趕上了我們國家新時代中國特色社會主義的高速發展，與全球化區塊鏈行業的發展紅利，加之行業內很多前輩的提攜，愛護與幫助，才非常僥幸的在世界區塊鏈行業發展中取得了一些成績。作為一個活躍在區塊鏈行業一線的從業人員，我為能夠在全世界傳遞中國的區塊鏈價值而深感自豪！可以說沒有監管機構的關懷愛護與指導，就沒有今天區塊鏈行業健康發展的局面。

未來，因病我將修整一段時間，減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發。一切以國家利益，行業利益，公眾利益為重，摒棄小我的私心，積極整改，守法經營，為區塊鏈的行業發展輸出更多的正能量，做更多的深度思考，為當代青年樹立一個更好的社會榜樣！

最後我再次向關心我愛護我的媒體，長輩，領導，監管機構，社會公眾，真誠的說一聲：對不起！