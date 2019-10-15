莎莎第二財季香港銷售額急跌35.2%　內地客交易宗數急挫一半

莎莎國際﹙0178﹚公布，截至9月底止第二財季業績，整體零售及批發業務營業額16.1億元，按年下跌20.8%。其中，港澳市場營業額13.09億元，按年減少24.1%，同店銷售則跌28.5%；每宗交易平均金額326元，按年減少5.4%；交易宗數390萬宗，按年跌21.9%。

莎莎指，在香港市場，第二季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，中國內地的訪港遊客數字在經歷連續 17 個月的正增長後，於 7 月份首次錄得按年跌幅，及後的跌勢更加嚴重。由於內地客的銷售佔比較高，因而拖累香港市場第二季的整體銷售額下跌35.2%。其中，內地客的交易宗數急劇下跌51.2%，而本地客則下跌 3.0%。此外，部分店舖於第二季的營業時間縮短，亦導致銷售下降。

首要目標減省租金

莎莎又指，鑑於香港目前不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付各種挑戰。店舖租金為最大營運開支之一，亦是集團首要的減省成本目標，部份街舖的業主願意短期減租共度時艱。店舖的盈利能力乃集團重要的營運指標，集團會持續審視市場情況，根據每間店舖的銷售及盈利能力的影響，爭取相應的租金減幅，並於有需要時縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，以維持店舖網絡的競爭力，保障店舖的盈利能力，並在此艱難時間把保障員工生計放在大前題。

與此同時，莎莎實施多項控制成本措施，優化工作流程，妥善管理人力資源，盡可能減省各項營運開支，審慎理財。集團將於 10 月底前正式推出微信小程序。

截至今年9月底，莎莎香港及澳門零售店數目為118間，較6月底的117間略減。整店舖數目則為265間，較較6月底的272間少7間。