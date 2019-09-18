【盈警】莎莎財年首5個月錄虧損　業績倒退受社會活動影響

莎莎（0178）繼2017年後再發盈警，預期截至今年8月底止5個月，營業額約為30億元，較去年同期下跌約15%，其中港澳市場下跌17%。而8月份銷售表現為5個月中最差，按年下降約28%，港澳市場在8月份跌32%。

銷售跌幅導致港澳市場及集團於8月份錄得虧損，亦引致集團於首5個月期間錄得虧損。而銷售情況於9月份仍然非常疲弱，由9月1日至9月15日期間的營業額按月跌約14%，按年也跌約29%。

去年9月30日止6個月期間，莎莎的溢利為2.029億元。

莎莎：社會運動致核心市場香港銷售疲軟

莎莎指，業績倒退的主要原因是其核心市場香港地區的銷售表現疲軟，受到香港持續不斷的社會活動、中美貿易戰升温及人民幣貶值所影響，導致來自中國內地的訪港遊客銳減，消費意欲減退，繼而打擊銷售。

集團又指，現時手頭現金充裕，足以應付現時業務所需，但面對目前艱難的營商環境，已積極採取不同的應變措施以控制成本，包括與業主商討減租，減省人工支出、銷售及行政等營運開支，審慎理財，推出更多折扣優惠促進銷售及降低存貨量，致力減低存貨成本及保留現金。

同時，集團亦會持續審視市場情況，關閉低營運效益的店舖，以優化店舖網絡，適時調整產品組合和推廣策略以刺激銷售。