摩通新加坡成立信託中心　近月未見資金流出香港

摩根大通宣布在新加坡成立信託公司，為私人銀行客戶和為家族安排財富規劃和傳承有關的信託服務。摩根大通私人銀行亞洲區行政總裁關金星表示，新加坡是其中一個主要的國際金融中心，有成熟的信託制度和法規，整體經營環境理想。

本港前景不明朗，市場關注資金是否正從香港流到海外，包括鄰近的新加坡。關金星指，近月未見資金明顯流出香港，又指要更闊去考慮市場前景，今年初因應美國經濟連續擴張近十年，目前已進入後段周期（late cycle），市場表現或不如過去的數年，故該行建議客戶資產配置轉往防守性。

她說，不止香港，全球亦正面對眾多地緣政治風險，包括中美貿易緊張，美國總統的「善變」，英國脫歐問題等，不止會影響亞洲市場，亦影響環球經濟。該行嘗試尋找高息的防守性投資組合，以及在經濟下行時亦可強勁增長的板塊，如科技和醫療保健板塊。

75%受訪客戶認為科技可支持家族財富傳承

另外，摩通今日亦發表有關科技變革對家族和企業傳承影響的研究，調查10個不同國家的133位客戶。調查顯示，高達四分三的下一代相信科技可支持家族財富傳承，而他們首要考慮的投資項目是創科（52%）和管理專業化（41%）。另外，調查亦觸及科技變革對不同行業影響，發現對金融服務業（92%）的影響最大，對房地產和建築業（43%）的影響最少。

摩根大通私人銀行執行董事兼財富諮詢部北亞區主管羅翊婷表示，該行的客戶預期科技創新會衝擊他們管理財富的方式，但只有四分一的家族企業已把科技可能造成的影響，納入其策略和計劃中。